Минниханов призывает не расслабляться из-за малого прироста заболевших коронавируса

Президент Татарстана Рустам Минниханов призвал жителей республики не расслабляться из-за малого количества случаев заболевания Covid-19, выявляемых в РТ ежедневно. Татарстанцам необходимо по-прежнему строго соблюдать все меры предосторожности. Об этом руководитель республики сказал на сегодняшнем совещании в Кабмине РТ.

Президент Татарстана напомнил, что в России наблюдается рост зараженных коронавирусом.

«Темпы прироста у нас пока 0,3%. Мы занимаем и в России, и в округе позитивное место, но это не повод для нашего успокоения. Кроме тех проблем, которые у нас сегодня есть, нас ждет подъем заболеваемости гриппом, хотя мы вакцинацию проводим. Сейчас ждем второй транш вакцин, эту работу надо продолжать», — подчеркнул Рустам Минниханов.

Он также призвал жестко наказывать должностных лиц за несоблюдение правил безопасности.

«Мы считаем, что все меры, предписанные Роспотребнадзором, они не должны смягчаться. Ношение масок, обработка рук, вакцинация против гриппа, важно проводить разъяснительную работу», — отметил Рустам Минниханов.