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08:42, сегодня
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08:25, сегодня
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06:25, сегодня
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12:00, 26.09.2020
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10:45, 26.09.2020
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20:58, 25.09.2020
«Хозяину дважды не повезло»: в Казани эвакуатор уронил автомобиль
20:36, 25.09.2020
В Казани врачи спасли малыша, который в утробе матери мог погибнуть от сепсиса
20:17, 25.09.2020
Стало известно, где в Казани установят стелу «Город трудовой доблести»
17:36, 25.09.2020
«Между семью островами»: казанцы готовят фильм о последнем жителе несуществующей деревни
17:15, 25.09.2020
Из-за ремонта дороги в центре Казани 5 автобусов изменят маршрут, а троллейбус №7 отменят
15:54, 25.09.2020
Тело 15-летнего подростка нашли в Московском районе Казани
15:46, 25.09.2020
Избитому челнинцу присудили компенсацию в 40 раз меньше, чем он просил
15:19, 25.09.2020
Казань заняла третье место в рейтинге городов России, где чаще всего убивают
14:00, 25.09.2020
Чистая прибыль банка «Открытие» по РСБУ в августе достигла 24,8 млрд рублей
13:35, 25.09.2020
Губит людей не пиво: бригадир из Челнов избил подчиненного за пьянство
13:08, 25.09.2020
«Выследил и угрожал расправой семьи»: жителя Казани осудили за вымогательство
13:01, 25.09.2020
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12:53, 25.09.2020
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Минфин: расходы на препараты для лечения редких заболеваний сокращать не будут
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Минниханов призывает не расслабляться из-за малого прироста заболевших коронавируса

27.09.2020, 10:25 103 0 prokazan.ru
Президент Татарстана Рустам Минниханов призвал жителей республики не расслабляться из-за малого количества случаев заболевания Covid-19, выявляемых в РТ ежедневно. Татарстанцам необходимо по-прежнему строго соблюдать все меры предосторожности. Об этом руководитель республики сказал на сегодняшнем совещании в Кабмине РТ.
 
Президент Татарстана напомнил, что в России наблюдается рост зараженных коронавирусом.
 
«Темпы прироста у нас пока 0,3%. Мы занимаем и в России, и в округе позитивное место, но это не повод для нашего успокоения. Кроме тех проблем, которые у нас сегодня есть, нас ждет подъем заболеваемости гриппом, хотя мы вакцинацию проводим. Сейчас ждем второй транш вакцин, эту работу надо продолжать», — подчеркнул Рустам Минниханов.
 
Он также призвал жестко наказывать должностных лиц за несоблюдение правил безопасности.
 
«Мы считаем, что все меры, предписанные Роспотребнадзором, они не должны смягчаться. Ношение масок, обработка рук, вакцинация против гриппа, важно проводить разъяснительную работу», — отметил Рустам Минниханов. 
 
Коронавирус Казань
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