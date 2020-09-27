Видео и мнение казанцев: в Казани женщина спасалась от бродячих собак, отмахиваясь сумкой

Нападение бродячих собак на женщину сняли на разъезде Восстания в Казани. На кадрах видно, как женщина отбивается от своры с помощью сумочки.



«Отбилась сумочкой. А если бы не было сумочки? Опять Разъезд Восстания. Опять эта свора бездомных собак. В «Народном контроле» более 20 обращений с отписками «собак не обнаружено», - написал автор поста в соцсети.

«Бедные собаки. Они голодные, вот и идут к людям в надежде, что их покормят»;



«Отстрел надо вернуть! Они злые если даже и стерилизованные или кастрированные»;



«А вы, зоозащитники, заберите себе, раз так жалко. Надоели. Это вы все их прикармливаете. А потом они и звереют»;



«Эти вопросы должны решать не зоозащитники, а государство»;



«Собаки в стае, это уже не милая бездомная собачка, это опасные дикие звери»;



«Вот такая свора, когда вас окружит, вам мало не покажется»;



«Это прямо около администрации района! Позорище!»;



«Сами виноваты, люди, нечего животных бросать на улицах»;



«Какая может быть гуманность, когда стаи собак терроризирют людей»;



«Оставьте уже собак в покое!» - пишут казанцы в соцсети.