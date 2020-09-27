В Казани пожарные не смогли проехать к месту вызова в доме по Сибирскому тракту из-за припаркованных автомобилей.
Как сообщает телеканал «Татарстан-24», сильное задымление произошло на 17-м этаже многоэтажного дома № 23 по Сибирскому тракту. В квартире сработала пожарная сигнализация.
Из-за припаркованных автомобилей пожарным было сложно проехать к дому, поэтому они вызвали инспекторов ГИБДД. Лишь после их вмешательства удалось добраться до места.
В Казани задымился 17-й этаж дома, а пожарные не смогли проехать из-за припаркованных авто
27.09.2020, 09:25 88 1
В Казани пожарные не смогли проехать к месту вызова в доме по Сибирскому тракту из-за припаркованных автомобилей.
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