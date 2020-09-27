У людей может вырабатываться пожизненный иммунитет к коронавирусу, для этого нужно одно условие

У человека может сформироваться пожизненный иммунитет к коронавирусной инфекции. Об этом заявил гендиректор Государственного научного центра вирусологии и биотехнологии «Вектор» Ринат Максютов, информирует РИА Новости.

Выработка такого иммунитета возможна при определенном условии — тяжелом течении заболевания, объяснил специалист.

«При определенных особенностях иммунной системы и в случае, если это было тяжелое течение заболевания, я могу предположить, что пожизненный иммунитет может быть сформирован», — рассказал он.