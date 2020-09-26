Сразу в трех населенных пунктах Татарстана ввели карантин по бешенству. Об этом свидетельствует документ, опубликованный на официальном сайте Президента Татарстана.

"Установить карантин в связи с неблагополучием по заболеванию бешенством животных на территориях следующих населенных пунктов Республики Татарстан: село Новоспасск Алексеевского района, деревня Утяшкино Заинского района, село Шахмайкино Новошешминского района", - сообщается в источнике.

В это время под запретом будет торговля домашними животными, охота на диких животных с целью их вывоза, использовать молоко и другие продукты зараженного бешенством скота. Также нельзя продавать и использовать в пищу молоко здоровых животных, если они не прошли пастеризацию, а шкуры и шерсть - без дезинфекции.

Известно, что подобный режим будет снят, когда с последнего случая заражения животного пройдет 2 месяца.