«Хозяину дважды не повезло»: в Казани эвакуатор уронил автомобиль

В Казани эвакуатор в процессе перемещения автомобиля уронил его. Произошедшее попало на фото и видео.

Очевидцы сообщают, что инцидент произошел на улице Толстого напротив Суворовского училища. На кадрах видно, что легковая машина висит на стропах, одна из которых, по данным свидетелей происшествия, и сорвалась.

"Хотели получить бабло, а теперь придётся отдать это бабло"

"Лучше бы какая нибудь дорогая иномарка была, и какого нибудь прокурора"

"Ещё запарится вытаскивать с них деньги."

"Хозяину дважды не повезло"

"Фото смешное, ситуация страшная", - комментируют горожане.

Отметим, что в данной ситуации юристы рекомендуют обращаться в компанию, которая осуществляет эвакуацию, а при отказе оплачивать повреждения можно подавать иск в суд. В качестве доказательств тому, что машину повредил именно эвакуатор, владельцу пригодятся фотографии и видеозаписи, а также показания свидетелей.