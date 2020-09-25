Стало известно, где в Казани установят стелу «Город трудовой доблести»

В Казани 20 сентября завершилось голосование за место установки стелы "Город трудовой доблести". Оно проходило в течение месяца на портале мэрии. По итогам голосования стелу разместят на Оренбургском тракте, сообщают в пресс-службе городского руководства.

Всего горожанам было предложено три варианта мест размещения стелы: южные «ворота» города – въезд со стороны аэропорта (Оренбургский тракт), западные «ворота» – въезд на ул.Залесная с трассы М7 и восточные «ворота» – со стороны транспортной развязки на Мамадышском тракте. Кроме того, казанцы могли предложить свой вариант места установки стелы.

Напомним, что звание "Город трудовой доблести" присвоили столице Татарстана в этом году указом Владимира Путина. Аналогичное звание получили еще 19 городов России.