«Такого понятия не существует»: в Роспотребнадзоре Татарстана рассказали о второй волне COVID-19

В Роспотребнадзоре Татарстана поделились ожиданиями на предстоящий эпидемиологический сезон. По словам главы ведомства Марины Патяшиной, осенью ждут подъем заболеваемости гриппом и ОРВИ, а понятия "вторая волна" в эпидемиологии не существует.

"Начался осенний сезон, и мы ожидаем сезонный подъем заболеваемости гриппом и острыми респираторными вирусными инфекциями. И этот эпидсезон осложняется тем, что на него наслаивается новая коронавирусная инфекция. Вообще понятия "вторая волна" в науке эпидемиологии не существует. Так что на сегодня мы в ожидании сезонного подъема заболеваемости гриппом и ОРВИ, и поэтому как никогда актуальны меры профилактики: защита органов дыхания, гигиена рук, ну и вакцинация против гриппа, безусловно, должна быть проведена", - сообщила Патяшина на заседании Госсовета РТ.

Напомним, ранее о "второй волне" коронавируса в Татарстане высказался Рустам Минниханов.