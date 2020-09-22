В Казани от имени Роспотребнадзора действуют мошенники. В ведомстве рассказали, как их вычислить

В Казани выявлены мошенники, действующие от имени Роспотребнадзора. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

В Управление Роспотребнадзора накануне поступила информация от бизнесмена. ОН сообщил, что неизвестное лицо, представляющееся сотрудником Управления Гумаровой Алиной Ильдаровной, предлагало купить комплект литературы в связи с проведением проверки его заведения, а также «решить» вопрос с проверкой. Звонки поступали с номера 89996575464.

"Управление не имеет никакого отношения к действиям неустановленного лица, представляющегося сотрудником Роспотребнадзора. Данные действия неустановленного лица носят противоправный характер. Информация по данному факту направлена в МВД по РТ", - сообщили в Роспотребнадзоре.

В ведомстве также объяснили: деятельность в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия и защиты прав потребителей регламентируется Положением об Управлении, размещенном на официальном сайте. Управление проводит контрольно-надзорные мероприятия по соблюдению законодательства в пределах полномочий. Должностные лица Управления в начале проверки предъявляют служебное удостоверение. В случае сомнения представители бизнеса могут уточнить информацию о должностном лице в кадровой службе Управления по телефону (843)238-53-08.

Татарстанцев просят быть бдительными и сообщать обо всех подобных фактах обращения по телефону «доверия» Управления (843)238-53-08, работает круглосуточно.