Председатель партии «Справедливая Россия», руководитель думской фракции «СР» Сергей Миронов предлагает ужесточить наказания за убийство и насилие над детьми. Об этом сообщает его пресс-служба.



Большой общественный резонанс вызвала трагедия в Рыбинске, где были изнасилованы и убиты две сестры 8 и 13 лет. Убийца был ранее неоднократно судим за такие преступления как убийство, изнасилование, надругательство над телами умерших.

"В конце прошлого года после зверской расправы над девятилетней девочкой в Саратове я призывал к введению смертной казни для убийц детей. Но тогда действовал мораторий на эту исключительную меру наказания. После внесения поправок в Конституцию наша страна более не обязана выполнять принятые на себя международные обязательства, вступающие в противоречие с Основным законом России, который предусматривает смертную казнь", – пояснил Миронов.

Он также отметил, что наказания в виде лишения свободы не оказали никакого воздействия на рыбинского убийцу и не предотвратили новое страшное преступление. Кроме того, Миронов считает, что реестр педофилов, создать который было предложено ранее, не будет иметь необходимого действия. Он напомнил, что во фракции «Справедливая Россия» несколько лет назад был подготовлен законопроект о химической кастрации извращенцев. Такая норма действует в большинстве европейских стран, а с 2018 года в Казахстане. В России данная мера применяется к сексуальным преступникам, признанным невменяемыми.

"Беда в том, что большинство маньяков в медицинском плане вполне нормальные люди, да и внешне их поведение ничем не выделяется. Чтобы предотвратить новые жертвы, защитить наших детей, нужны радикальные решения. Пока же мы обречены ждать новой трагедии, чтобы в очередной раз выразить свою возмущение и бессилие", – заключил Сергей Миронов.

Напомним, ранее в Татарстане прогремело дело мужчины из Менделеевска, который зарезал жену и двоих детей, его приговорили к пожизненному сроку, а также жителя Азнакаевского района, который 10 лет насиловал падчерицу, его ожидает суд.