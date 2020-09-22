В Пенсионном фонде прокомментировали информацию об опасности хранения пенсий на банковской карте

В Пенсионном фонде России прокомментировали ранее появившуюся информацию о том, что пенсии опасно хранить на банковских картах.

Руководитель отдела аналитических исследований "Высшей школы управления финансами" Михаил Коган заявил, что если пенсионер не снимает деньги в течении полугода, выплаты могут остановить. Он объяснил это защитой закона госфинансов от "лишних" трат, поскольку пенсионер может эмигрировать в другую страну или уйти из жизни, а информация об этом в Пенсионный фонд попадет не сразу.

В ПФР заявили, что данная информация не соответствует действительности, выплаты не будут приостановлены, пишет РИА Новости.