В Казани девушка на «Ладе» проехала на красный, врезалась в автомобиль и сбила четырех пешеходов

19-летняя жительница Казани устроила массовое ДТП, выехав на красный свет на перекресток.

По данным Госавтоинспекции РТ, авария произошла 21 сентября в 8.30. Девушка на автомобиле «ВАЗ-2114» на перекрестке улиц Шарифа Камала и Татарстан, по предварительным данным, выехала на запрещающий сигнал светофора и врезалась в «Дэу Джентра» под управлением 40-летнего водителя. От удара отечественный автомобиль выбросило на пешеходный переход, где в это время находились четыре человека. Они переходили дорогу на зеленый свет.

В результате ДТП пешеходы получили различные травмы. У 30-летней и 41-летней женщин ушиб головного мозга, 16-летняя девушка получила ушиб мягких тканей правой голени и ушибленную ссадину лучезапястного сустава, 25-летний мужчина получил множественные переломы ребер, закрытый компрессионный перелом позвонков и закрытую травму грудной клетки.

Напомним, ранее в Казани возбудили уголовное дело в отношении мужчины, который на Гладилова сбил ребенка. Мальчик с тяжелыми травмами в больнице.