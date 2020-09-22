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Часы Минниханова и 83%: почему Татарстан лучше, чем кажется после расследования Навального и выборов

22.09.2020, 18:42 87 1 prokazan.ru

"Жить стало лучше, жить стало веселее" - не знаем насчет первой части этой пословицы, но "веселья" в последнее время в республике прибавилось точно. Сначала всех чуть ли не с того света огорошил Навальный: кажется, о его расследовании в республике про Минниханова слышали почти все. Позже в республике прошли выборы, на которых наблюдатели чуть не каждый час сообщали о нарушениях. Журналист ProKazan Рамиль Акберов попытался разобраться, можно ли судить о Татарстане по этим новостям.

Истощение: кажется, именно это чувство сейчас испытывает татарстанец, наблюдающий за новостной повесткой. Расследование Навального о Президенте Татарстана уже испортило настроение. Возможно даже, не все сказанное в ролике правда. Может, где-то есть неточности и огрехи. Но этого пока никто не опроверг. Все это меркнет перед среднеазиатским “султанатом”, развернувшимся на берегах Волги. Спрятанные дворцы, миллиарды в офшорах. На уровне ощущений об этом мы догадывались. Но оказалось, что знать и видеть - разные вещи. Когда смотришь на это великолепие посреди татарстанцев, которые со скрипом гасят кредиты и ипотеки, испытываешь чувство, которое нельзя описать. На ненависть это не тянет: все происходящее понемножку, но каждый день вытягивало из россиянина способность испытывать что-то, требующее энергии. Поэтому хоть и удивляешься, но без огонька. Устало. «Господи, когда они уже остановятся. О, а я же здесь живу...».

Источник: business-vector.info
Источник: business-vector.info
Штаб политика Алексея Навального в своем расследовании обнаружил у Президента Татарстана коллекцию дорогих часов

Выборы подвезли ещё поводов для уныния: по сообщениям о предполагаемых нарушениях Татарстан был в лидерах. «Вы наберёте, сколько дадим, а мы - сколько захотим» - сказал неизвестный, и у Рустама Нургалиевича появились 83 процента голосов. А остальные кандидаты не особо и против. Да и люди тоже.

Олег Емельянов - коодинатор казанского штаба политика Алексея Навального
Олег Емельянов - коодинатор казанского штаба политика Алексея Навального

"Выборы прошли супергрязно. В Татарстане всегда какие-то проблемы с выборами, но в этот раз была вообще жесть. Какие-то непонятные чуваки, которые угрожают наблюдателям, те же самые фальсификации. На наблюдателей постоянно давят, запрещают им элементарные вещи вроде передвижения по участку" - рассказал нам координатор казанского штаба политика Алексея Навального Олег Емельянов, большое интервью с которым скоро выйдет на сайте.

Я лично не сомневаюсь, что даже на выборах со справедливым подсчетов голосов Минниханов взял бы большинство голосов. Возможно, даже есть за что. Но сама цифра вызывает вопросы.

Наблюдая за всем этим можно грустно вздохнуть и сказать: ну да, мы такие.

Но это не так. Самое обидное в ситуации с Татарстаном то, что про выборы, на которых было много даже по российским меркам сообщений о предполагаемых нарушениях, большинство татарстанцев все понимают. По меткому выражению друга, расследование Навального пересылали друг другу даже бабушки из ватс апа. И телегам-каналы, которые ожидаемо не заметили расследование Навального и изливали радугу пропаганды на выборах, в мирное время делают хороший продукт. Даже на местном канале "Эфир" после смерти прежнего координатора казанского штаба Навального Эльвиры Дмитриевой сделали короткий, но достойный сюжет о ней. Это как в Беларуси: после начала протестов многие журналисты в знак протеста ушли с каналов, на которых они сами ещё недавно занимались пропагандой. Думаете, только сейчас прозрели? Нет. Знали всегда, просто быть на стороне нынешнего порядка стало совсем неудобно. Как знать, как поведут себя татарстанские журналисты, если такая же ситуация будет и у нас.  

Источник: скриншот из видеозаписи
Источник: скриншот из видеозаписи
По сообщениям наблюдателей, на одном из избирательных участков Казани женщина спрятала документы по голосованию то в блузку, то ли в бюстгальтер

"Женщина, член комиссии, засунула себе под платье список избирателей. Это было самое "мощное" из того, что я видел. Там как раз был наш наблюдатель, но почему-то никто не обратил на это внимание. Тот Кондратьев, глава ЦИК Татарстана, ничего на это сказал. Хотя это одна из самых шокирующих записей из тех, что я видел" - рассказал Емельянов о происходящем на видео.

Парадокс: мы имеем довольно развитую республику, население которой с каждым днём становится прогрессивнее. И президента, которого подозревают в сокрытии дворцов и миллиардов. Эти два мира живут почти независимо друг от друга. Зайдите в любую татарстанскую группу и почитайте комментарии жителей республики про выборы. Не 80 % вы там увидите. Ох, не 80...

Кстати: в своей группе портала "В Контакте" мы провели опрос о том, сколько татарстанцев проголосовало за Минниханова. О результатах судите сами.

 

 

При этом Шаймиеву и Минниханову искренне благодарны. Татарстан живет лучше большинства регионов. А как это достигнуто - людей не особо волнует. Но высокий уровень жизни неизбежно ведет к желанию прогресса. Политики могут сказать, что проявляется некая “неблагодарность” граждан, но ничего не поделаешь: аппетит приходит во время еды. Обратная сторона пропаганды: люди действительно стали критично, но верить в Татарстан как в регион, который "впереди планеты всей". Поэтому картина мира стала немножечко рушиться. "Если мы уже Европа, то почему из телевизора верещат о скором конце света для Запада, а на работе требуют отчитаться о том, сходил ли ты на выборы?" - думает татарстанец. И понимают, что картина мира, которую нам нарисовали наши политики, выходит кривой. Так "заботливые отцы" татарстанского благополучия превратились в родителей, которые уже начали доставать гиперопекой.

В этом, кстати, Татарстан похож на Беларусь: относительно высокий уровень жизни какое-то время примирял белорусов с властью картофельного автократа, но наступивший из-за богатства прогресс в конце концов Лукашенко и похоронил. Ибо ну невозможно стало терпеть прогрессивному обществу человека, который несет дичь на уровне советов лечения коронавируса трактором. И никакие 80 % на выборах не помогли (даже цифры сходятся!). Произошло все это потому, что само общество стало "быстрее, выше, сильнее" своих правителей. Также и у нас: люди, которые хотят жить нормально, смотрят на политиков и вместо их светлых лиц видят циферблаты дорогих часов. 

Пока же татарстанцы все понимают, вздыхают и продолжают относиться к происходящему с иронией. Которая становится все более горькой. 

 
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комментарии

Горожанин
0
22 сентября 2020
19:07
Заголовок курилищика : ЧАСЫ МИННИХАНОВА И 83%:
Заголовок нормального человека : Откуда 83%

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07:01, 12.08.2020
Первые вакцины от коронавируса появятся уже в конце августа
08:01, 11.08.2020
Соль – это не белая смерть: ученый разоблачил 3 популярных мифа о здоровом питании
07:01, 11.08.2020
Роспотребнадзор назвал самые опасные для здоровья профессии в России
06:01, 11.08.2020
Прогнозы ученых: осенью ковид будет протекать тяжелее, чем летом
12:59, 09.08.2020
Вино и фисташки не помогут: назван единственный способ облегчить состояние больного при коронавирусе
17:40, 08.08.2020
В Роспотребнадзоре прокомментировали ситуацию со смертельной лихорадкой, которую переносят клещи
09:31, 08.08.2020
Стали известны противопоказания к вакцине от коронавируса
12:01, 07.08.2020
В отелях Турции нет развлечений и длинные очереди за едой
12:01, 05.08.2020
Эндокринолог назвала три напитка, от которых полнеют
08:01, 05.08.2020
35 тыс. рублей: новое пособие ждет россиян уже с 13 августа
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