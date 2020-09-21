В Казани спасатели предотвратили взрыв газовых баллонов в горящем доме

Сегодня утром в Казани загорелся частный дом, спасатели предотвратили взрыв газа.

По данным МЧС РТ, сообщение о происшествии поступило в ведомство в 07.25. Горел частный дом и надворные постройки по адресу улица Шатурская, 226 Б. Прибывшие на место огнеборцы установили, что горит мансарда жилого дома, огонь может перекинуться на соседние строения. Для их защиты и тушения кровли были созданы три боевых участка. К 9 утра было ликвидировано открытое горение сообщают в МЧС.



Спасатели вынесли из дома газовые баллоны

Площадь пожара составила 205 квадратных метров, погибших и пострадавших нет. Хозяева успели вывести из горящих помещений телят, коров и лошадь, а спасатели предотвратили взрыв двух газовых баллонов, успев внести их из зоны горения.



Причина пожара устанавливается.