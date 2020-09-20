Мишустин подписал постановление об отмене НДС на некоторые медицинские товары

В список товаров, не облагаемых НДС, входят медицинские и протезно-ортопедические изделия, средства для коррекции зрения, технические средства для инвалидов и медицинские товары для борьбы с распространением Covid-19.

Ввозить и продавать автомобили, которые предназначены для перевозки инвалидов, в России будут без НДС. Соответствующее постановление подписал Премьер-министр РФ Михаил Мишустин. Об этом информирует РИА Новости.

«Автомобили для перевозки инвалидов пополнили перечень медицинских товаров, ввоз и продажа которых освобождается от налога на добавленную стоимость (НДС)», — говорится в сообщении.

В Кабмине отметили, что освобождение от данного налога позволит снизить стоимость таких машин, а также увеличить их количество в субъектах РФ.

Отмена НДС затронет авто, которые оборудованы специальными подъемниками, поручнями и особыми элементами крепления, средствами безопасности и оповещения. Записи об этом должны содержаться в одобрении типа ТС либо свидетельстве о безопасности его конструкции.

Также в список товаров, не облагаемых НДС, входят самые важные медицинские и протезно-ортопедические изделия, средства для коррекции зрения, технические средства для инвалидов и медицинские товары для борьбы с распространением Covid-19.