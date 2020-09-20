Ограничений все меньше: в Татарстане открывают детские комнаты и развлекательные центры

С завтрашнего дня в Татарстане заработают детские игровые комнаты, развлекательные центры, ранее закрытые из-за угрозы распространения коронавирусной инфекции, и увеличится заполняемость заведений. Соответствующее постановление было подписано Премьер-министром республики Алексеем Песошиным.

По документу с 21 сентября детские игровые комнаты и развлекательные центры начнут свою работу, если они заранее предоставили письменное уведомление в Управление Роспотребнадзора по РТ. Кроме того, в заведениях должно соблюдаться ограничение по числу лиц, одновременно находящихся в помещении.

«Один человек, включая работников, на 4 квадратных метра площади», — говорится в тексте постановления.

Также с понедельника вдвое увеличится допустимое количество зрителей на открытых площадках — со 100 до 200 человек. В закрытых помещениях одновременно смогут находиться до 100 зрителей — один человек на 4 квадратных метра площади.

Аквапарки, кинотеатры, цирки, спортивные залы и заведения общепита смогут принимать до 70% посетителей (вместо 50%).

На открытых террасах смогут находиться до 200 гостей, в закрытых помещениях — до 100 человек. Еще одно послабление — снятие ограничений на количество людей в кафе и ресторанах, сидящих за одним столом. Однако расстояние между столами по-прежнему должно составлять 1,5 метра.

Татарстанцам в возрасте от 65 лет порекомендовали оставаться дома.