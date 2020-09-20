«Нищенское существование»: в Казани проходит митинг против фальсификации на выборах

В казанском сквере Карима Тинчурина в эти минуты проходит митинг против фальсификаций на прошедших выборах. Акция собрала около 50 человек, сообщает «Казанский репортёр» с места событий. Ещё несколько десятков человек собрались за ограждением, установленным полицией.

Активисты установили растяжки с надписями: «Фальсификация прошла нормально голосований в ходе нарушений не замечено» и « Лживые выборы –антинародные законы – нищенское существование».

Среди выступающих были представители муниципальных кандидатов. Никто из проигравших выборы претендентов на пост президента республики акцию не посетил. На митинг пришли представители партий «Яблоко» и «Парнас», также движение «Левый фронт». Через неделю, 27 сентября, на этом же месте, собираются устроить митинг подобной тематики представители КПРФ.