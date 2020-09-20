Пожарные справились за десять минут: в Казани сгорел «Ларгус» неизвестного водителя

Сегодня, 20 сентября, произошел пожар на ул. Короленко возле дома №73. Во время пожара сгорел автомобиль Лада Ларгус, год выпуска и принадлежность устанавливаются.

Сообщение о пожаре поступило в 08 часов 49 минут. Уже в 8 часов 55 минут (через 5 минут) к месту прибыло отделение СПСЧ-48 на АЦ-3,2-40 (КамАЗ). На момент прибытия происходило открытое горение в отсеке двигателя и частично салона автомобиля, угроза распространения пожара отсутствовала, пожарные подразделения встретил водитель, с его слов стоявшее авто загорелось при заведенном двигателе.

В 08:57 локализация пожара.

В 08:59 ликвидация открытого горения.

В результате пожара погибших и пострадавших нет. Сгорел отсек двигателя и частично салон авто на площади 2 кв. метров.

Предварительная причина пожара – нарушение правил устройства и эксплуатации транспортного средства.

Условием, способствующим развитию пожара, является позднее сообщение о пожаре.