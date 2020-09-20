Отец семерых детей из Казани год не платил алименты, а теперь будет платить государству

В Казани перед судом предстал 39-летний мужчина, который был признан виновным в неуплате средств на содержание детей. Как выяснилось, с апреля прошлого года он был обязан ежемесячно выплачивать средства на содержание семерых несовершеннолетних детей. Но более года мужчина уклонялся от алиментных обязательств и не оказывал детям материальной помощи. Долг составил более 266 тыс. рублей.

Свою вину мужчина полностью признал. Суд назначил ему наказание в виде 10 месяцев исправительных работ, с удержанием из заработка 10% в доход государства, сообщает Прокуратура Татарстана.