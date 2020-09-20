Татарстанцы продолжают заболевать коронавирусом: новая ковидная статистика

В Татарстане зарегистрировано 23 новых случая заболевания коронавирусом, все контактные. 5 человек госпитализированы, 18 получают лечение на дому.

Среди заболевших 2 человека в возрасте от 18 до 30 лет, 10 человек – от 30 до 50 лет, 6 человек – от 50 до 60 лет, 3 человека – от 60 до 70 лет, 2 человека – от 70 до 80 лет.

17 заболевших находятся в Казани, 2 человека – в Набережных Челнах, по одному человеку – в Альметьевском, Верхнеуслонском, Высокогорском, Лениногорском районах.

На 20 сентября в Татарстане зарегистрировано 6997 случаев заболевания COVID-19. Выздоровели за весь период 5898 человек, в том числе 113 человек – за минувшие сутки, сообщает пресс-служба Минздрава РТ.

По информации федерального оперативного штаба, в России за сутки выявлено 6148 случаев заболевания коронавирусом. Всего в стране зафиксировано 1 млн 103 тыс. 399 случаев заболевания COVID-19. Выздоровели за весь период пандемии 909 тыс. 357 человек, умерли 19 тыс. 418 человек.