Грипп тоже опасен: жителей Казани массово прививают от гриппа возле метро и торговых центров

Жители Казани теперь смогут привиться от гриппа не только у станций метро, но и возле торговых центров. В городе заработали еще несколько новых прививочных пунктов. Об этом сообщил заместитель министра здравоохранения республики Владимир Жаворонков.

В эти выходные, в частности, пункт будет работать у торгового центра «Мега». В субботу и воскресенье казанцев ждут здесь с 14.30 до 18.00. Адрес пункта - проспект Победы, 141. При себе нужно иметь защитную маску, паспорт или другой документ.

Кроме того, вакцинироваться от гриппа жители города могут ежедневно в мобильных пунктах у станций метро с 8:00 до 14:00, с 21 сентября – с 12:00 до 18:00, с 28 сентября – с 8:00 до 14:00, напомнили в Минздраве Татарстана.