В Казани на дне реки нашли коляску от мотоцикла

В Казани состоялся большой субботник, в рамках которого на территории у озера Изумрудное прошел квест, а у Лебяжьего — плоггинг-забег (сбор мусора во время пробежки). Так, со дна водоема дайверы РГО подняли коляску от мотоцикла. Об этом сообщает пресс-служба минэкологии РТ.

В «Чистых играх» на Изумрудном приняли участие 90 команд. За главный приз — сертификат на занятие по дайвингу для всех членов команды — участники сражались с использованием интернет-технологий. В течение 1,5 часа весь найденный мусор они сортировали по фракциям, за что получали в приложении баллы. Общими усилиями более 400 участников собрали 328 мешков мусора, или 2 т 700 кг отходов, которые отправят на дальнейшую переработку силами регионального оператора «УК „ПЖКХ“».