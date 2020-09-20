Роллер-спорт, брейкинг и чир-спорт: в Казани открылись всероссийские уличные игры

В Казани открылись первые всероссийские уличные игры Urbangames, которые будут проходить два дня на площадке экстрим-парка «Урам». Об этом сообщает пресс-служба президента РТ.

Спортсменам предстоит определить лучших в баскетболе, велоспорте, роллер-спорте, скейтбординге, брейкинге, футбольном фристайле и чир-спорте. В программу игр также включены показательные соревнования по роуп скиппингу (спортивной скакалке), паркуру и текболу.

Глава минспорта РФ выразил надежду на то, что с комплекса «Урам» в Казани возьмут пример и другие города и дадут молодежи возможность заниматься тем, что им интересно.