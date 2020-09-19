Роспотребнадзор Татарстана ищет коронавирус на продуктах и в воде

Роспотребнадзор Татарстана продолжает проверки магазинов и продуктов питания на следы коронавируса. Об этом сегодня рассказала замглавы ведомства Любовь Авдонина.

Как пояснила Авдонина, РТ вошла в число пилотных регионов, где проходили проверки пищевых продуктов, в особенности, замороженных и поставленных из-за рубежа. Специалисты брали смывы с упаковки, а также проверяли сами продукты.

Кроме того, смывы продолжают брать в общественном транспорте, на станциях метро, железнодорожных вокзалах, очистных сооружениях. Всего было взято 340 проб, вирус не обнаружен, рассказала Любовь Авдонина.