В Татарстане приняли новое постановление о мерах по предотвращению коронавируса

С завтрашнего дня, 19 сентября, вступает в силу постановление Кабмина РТ о внесении изменений в меры по предотвращению распространения коронавируса. Соответствующий документ был опубликован на сайте ведомства.

Согласно ему, будет разрешена организация и проведение мероприятий на открытых площадках с одновременным присутствием до 200 человек. Также изменения коснулись и количества человек на мероприятиях и в помещениях. На спортивные объекты, места общественного питания, кинотеатров, кинозалов, цирка, аквапарков теперь допускается заполняемость 70% человек вместо 50%. Ограничение на количество человек за столом в общепите будет отменено вовсе. На открытых площадках ограничение в 100 человек заменили на 200. При всех послаблениях в требованиях, рекомендация пожилым людям с хроническими заболеваниями старше 65 лет не покидать места проживания остается в силе.

Напомним, что сегодня в России шестой день подряд наблюдается прирост заболевших коронавирусом.