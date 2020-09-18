В Татарстане с помощью «Дорожного пристава» за неделю собрали более 1 миллиона налогов и долгов

За последнюю неделю с помощью аппаратно-программного комплекса "Дорожный пристав" взыскано свыше 1 миллиона рублей долгов по штрафам и налогам. Об этом сообщили в пресс-службе УФССП России по Республике Татарстан.

Известно, что один житель Казани, 42-летний мужчина, длительное время не выплачивал долги по налогам. Сумма превысила 50 тысяч рублей. В итоге автомобиль должника был остановлен на Горьковском шоссе в ходе рейда судебных приставов и сотрудников ГИБДД с использованием "Дорожного пристава". Сотрудники службы наложили арест на иномарку Hyundai Solaris, однако мужчина, не дожидаясь эвакуатора, выплатил на месте всю сумму долга.

В ведомстве напоминают, что "Дорожный пристав" регистрирует номер и определяет по базе данных задолжавших граждан. Эту систему начали применять с 2013 года.