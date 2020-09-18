Школьное питание теперь можно оценить на сайте Госуслуг

На сайте Госуслуг появилась графа оценки школьного питания. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства образования и науки Республики Татарстан.

"Вопрос горячего питания школьников – на особом контроле Министерства просвещения. На нашем официальном сайте была создана горячая линия для вопросов и обращений по поводу качества еды в школах. Многие регионы также организовали сбор информации на эту тему. Новый сервис на портале госуслуг позволит сделать обратную связь от родителей более массовой и удобной. Такой мониторинг поможет быстро определять проблемные точки и принимать необходимые меры для устранения недостатков", - отметил Министр просвещения Сергей Кравцов.

Он также подчеркнул, что ответ на обращение поступит в личный кабинет, а также на электронный адрес заявителя в течение 15 дней.

Вся полученная информация будет поступать в школы для дальнейшего рассмотрения, а сводные отчеты по данным будут регулярно получать Аппарат Правительства Российской Федерации и Минпросвещения России.

Напомним, что c 1 сентября в России ввели бесплатное горячее питание для школьников младших классов.