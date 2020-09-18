Банк «Открытие» запустил сервис для мгновенной проверки контрагентов из Китая

Банк «Открытие» предложил предпринимателям - участникам ВЭД бесплатный сервис проверки контрагентов из Китая. Услуга доступна в интернет-банке «Бизнес портал» в разделе «Проверка контрагента».

Проверка осуществляется через платформу «Синьхуа» по государственным реестрам КНР, корпоративной базе данных Qichach и базе данных судебных решений OpenLaw.

«Мы обслуживаем тысячи малых и средних предприятий, ведущих внешнеэкономическую деятельность. Проверка иностранного партнера и снижение возможных рисков, прежде всего рисков мошенничества и юридических, является крайне актуальной задачей. Использование сервиса по проверке китайских контрагентов — это быстрый способ получить сведения о потенциальном партнере. Он поможет клиентам банка «Открытие» проверить юридические данные о компании, уполномоченных лицах и учредителях перед тем как заключить контракт и совершить необходимые платежи», - комментирует заместитель директора департамента развития среднего бизнеса банка «Открытие» Татьяна Асмаковец.

Банк «Открытие» входит в перечень системообразующих кредитных организаций, утвержденный Банком России. «Открытие» развивает все основные направления бизнеса классического универсального банка: корпоративный, инвестиционный, розничный, МСБ и Private Banking. В состав группы «Открытие» входят компании, занимающие лидирующие позиции в ключевых сегментах финансового рынка: «РГС Банк», компании «Росгосстрах» и «Росгосстрах Жизнь», «Открытие Брокер», Управляющая компания «Открытие», «НПФ Открытие», АО «Балтийский лизинг», ООО «Открытый лизинг», АО «Таможенная карта». Надежность банка подтверждена рейтингами российских агентств АКРА («АА-(RU)») и Эксперт РА («ruAA-»), а также международным агентством Moody’s («Ba2»). Стратегия развития банка до 2021 года предусматривает увеличение скорости, повышение качества обслуживания клиентов, а также реализацию передовых финтех-идей.