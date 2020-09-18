На пожаре в Татарстане ночью спасли двух женщин

Сегодня ночью в Зеленодольске из огня спасли двух женщин. В 03:53 огнеборцам поступило сообщение о возгорании в доме № 24 по улице Татарстан. Пожарники приехали на место и увидели дым из окна третьего этажа. Соседи рассказали огнеборцам, что горит квартира № 45, хозяйка которой смогла выбраться оттуда сама. Пожарники справились с огнем. Горела кухонная гарнитура.

Источник: ГУ МЧС по РТ

Источник: ГУ МЧС по РТ

Из горящего дома спасили двух женщин, жительниц квартиры № 47 и 50. Они откликнулись, когда пожарники стучали в двери квартир, чтобы найти не успевших выйти жителей. Остальные соседи покинули дом сами.

Предположительно, причиной пожара стало неосторожное обращение хозяйки с огнем при готовке еды, сообщает ГУ МЧС по Татарстану.