В Казани построят 27 дорожных развязок и больше 100 километров дорог: новый план мэрии

В исполкоме Казани утвердили программу развития транспортной инфраструктуры до 2040 года: документ опубликован на сайте мэрии. В городе планируется построить 27 новых транспортных развязок. Также предлагается сократить среднее время при передвижении на личном автомобиле на 14%, а на общественном транспорте - на 8 %. По плану на 11% должна увеличится средняя скорость движения на автомобиле, на 8% - на городском транспорте.

Предусмотрена в документе и постройка новых дорог: планируется увеличить протяженность магистральных улиц и дорог на 108,3 км, а также увеличить трамвайные линии на 28,3 км.

Напомним, вчера стало известно, что главгосэкспертиза разрешила строить вторую ветку метро в Казани. Ранее работы требовали остановить из-за нарушений.