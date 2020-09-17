Шеф-повар из Казани поборется за килограмм золота в шоу «Золото Геленджика»

Новые герои шоу «Золото Геленджика» уже готовы выйти на старт самого массового и самого безумного проекта на российском ТВ. Победитель второго выпуска сможет получить целый килограмм золота, впрочем, если сможет до конца пройти все 7 испытаний. Получится ли это сделать у казанца Тимура Мирзаева, узнаем уже в это воскресенье в 19:00 на ТНТ

30-летний Тимур Мирзаев, решивший испытать свои силы и удачу в новом шоу на ТНТ, работает шеф-поваром сети кофеен. Молодой человек поделился, что для него очень важны яркие воспоминания, поэтому, когда увидел информацию о кастинге, понял, что такое событие бывает раз в жизни. Основной мотивацией к участию были адреналин и яркие эмоции.

Кастинг Тимур прошел легко, он делится, что просто был собой и показал, что готов к любым авантюрам, чтобы попасть на шоу и подарить себе и зрителям незабываемые впечатления.

Увидел приготовленные для участников испытания, первой мыслью Тимура было: «А не лучше ли сейчас поехать домой?» Перед каждым испытанием адреналин зашкаливал, эти эмоции не объяснить словами. Но молодому человеку все понравилось, ведь ради этого он и пришел. Он считает, что все, кто прошел кастинг и испытал свои силы, просто большие счастливчики, и будь у него шанс, он попытался бы снова, ведь, такие эмоции не купишь нигде.

В своей безумной погоне за золотом герои снова будут ломиться через закрытые двери в поисках выхода, постараются выдержать атаку гигантских футбольных мячей и подвергнуться нападению огромных пчел. Кроме того, Иван Иваныч заставит одержимых золотой лихорадкой балансировать на высоченном подвесном мосту, летать на кукурузе и карабкаться наверх по самой скользкой лестнице в мире. Чем он ее только намазал?

Второй выпуск шоу «Золото Геленджика» с участием казанца выйдет в эфир на телеканале ТНТ уже в это воскресенье, 20 сентября, в 19:00