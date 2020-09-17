Роспотребнадзор Татарстана подал в суд на граждан, не сдавших тест на COVID-19 после авиаперелета

17 "злостных" жителей, вернувшиеся из других стран в период пандемии, не сдали тест на COVID-19 или не опубликовали их в течение трех дней на сайте госуслуг РТ. На них подали в суд. Об этом на пресс-конференции по санитарно-эпидемиологической ситуации в республике заявила заместитель руководителя Управления Роспотребнадзора РТ Любовь Авдонина.

"Граждан, которые проигнорировали постановление главного государственного санитарного врача РФ, в республике 17 человек. На них нами поданы документы в суд", - отметила представитель ведомства.

Она также подчеркнула, что нарушители намеренно проигнорировали постановление Роспотребнадзора, признавшись, что не посчитали нужным выполнять требования.

Напомним, что ранее стало известно, сколько месяцев переболевший коронавирусом человек может заражать окружающих.