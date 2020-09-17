В Татарстане умер генеральный директор одного из крупнейших судостроительных заводов России

Вчера, в среду, умер генеральный директор Зеленодольского судостроительного завода имени А. М. Горького Александр Карпов. Причина смерти на данный момент неизвестна. Об этом сообщил ТАСС гендиректор судостроительной корпорации "Ак Барс" Ренат Мистахов.

Александр Карпов занимал пост заместителя генерального директора предприятия с 2009 по 2018 год, после чего занял должность гендиректора. На момент смерти ему было 67 лет.

Напомним, что Зеленодольский завод имени А. М. Горького - одно из крупнейших российских судостроительных предприятий. Он занимается постройкой кораблей и судов различного назначения, в том числе военных, а также их поставкой на внутренний рынок и на экспорт.