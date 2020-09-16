Двое мужчин в баре избили казанца черенком от метлы и украли телефон

Жителя Казани в баре избили черенком от метлы и похитили мобильный телефон. Злоумышленников задержали, сообщают в МВД РТ.

По данным ведомства, 8 сентября в отдел полиции "Ямашевский" обратился 37-летний мужчина и сообщил, что стал жертвой грабителей. Казанец пояснил, что в одном из баров он познакомился с двумя мужчинами, в дальнейшем распивал с ними алкоголь. Один из собутыльников попросил у потерпевшего телефон. Незнакомцы провели на смартфоне несколько манипуляций, однако владельцу обратно его не вернули и хотели уйти. По этой причине между мужчинами произошел конфликт, в ходе которого неизвестные нанесли потерпевшему несколько ударов черенком от метлы по различным частям тела и скрылись, забрав сотовый. Сумма причиненного материального ущерба составила 6 тысяч рублей.

14 сентября подозреваемых задержали возле одного из баров города, они признали свою вину, телефон изъят и приобщен к материалам дела в качестве вещественного доказательства. В настоящее время в отношении 32-летнего задержанного решается вопрос об избрании меры пресечения, второй предполагаемый соучастник задержан по ст.6.9 КоАП РФ за отказ от прохождения медицинского освидетельствования.