В Казани от гриппа начали вакцинировать около станций метро

Казанцы могут поставить прививку от гриппа около станции метро. Об этом сообщили в пресс-службе Минздрава РТ.

Мобильные прививочные бригады будут работать ежедневно с 8.00 до 14.00, с 21 сентября – с 12.00 до 18.00, с 28 сентября – с 8.00 до 14.00. Сделать прививку можно на выходе со станций метро «Авиастроительная», «Яшьлек», «Козья слобода», «Площадь Тукая», «Суконная слобода», «Аметьево», «Проспект Победы» и «Дубравная».

Для вакцинации необходимо иметь при себе медицинскую маску, паспорт или другой документ, удостоверяющий личность. Перед прививкой врачи измерят температуру тела и проверят состояние здоровья.

Мобильные бригады будут работать до 3 октября.