В Яндекс.Картах появилось расписание общественного транспорта Казани на месяц вперед

В сервисе Яндекс.Карты появилась возможность смотреть расписание общественного транспорта в Казани. Как пояснили в пресс-службе компании, оно опубликовано на месяц вперед, пользователь узнать, когда с остановки уезжает последний трамвай и как он ходит в выходные или по чётным дням.

"Расписание можно проверить в карточке остановки. В ней указано время прибытия или то, как часто ходит нужный транспорт — например, каждые 5 или 10 минут. Также в расписании можно фильтровать маршруты и открывать встроенный календарь, чтобы посмотреть, как ходит транспорт в конкретный день. Проверить, где прямо сейчас едет нужный автобус или трамвай, можно в режиме «Транспорт» — их метки отразятся на карте в реальном времени", - пояснили представители Яндекса.

Добавим, что Данные собирают картографы Яндекса, а также их передают партнёры — компании, которые обеспечивают движение общественного транспорта.