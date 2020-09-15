Треть жителей Татарстана считает, что госавтоинспекторы стали более вежливыми

Треть татарстанцев заметили, что сотрудники Госавтоинспекции стали вежливее. Такие результаты опроса получил сайт Дром.

На вопрос «Сотрудники Государственной инспекции безопасности дорожного движения стали вежливее, вы согласны?» 30% водителей из Татарстана выбрали вариант ответа «Да, я тоже заметил!», четверть отметили, что «Они и раньше были вежливыми». Еще четверть татарстанцев считают, что отношение инспекторов «на дорогах» изменилось в лучшую сторону, но при оформлении документов по-прежнему встречается хамство. Противоположную точку зрения имеют лишь 3%. Оставшиеся 18% опрошенных выбрали вариант «Нет, везде хамят, как и раньше».

«Зависит от конкретного человека. У меня был опыт, что «гаишник» в кабинете при разборе ДТП хамил. В другой раз, при остановке на дороге, учили жизни и требовали распечатанную страховку. Но по большей части, все же инспекторы адекватные», – рассказал один из респондентов.

В целом по России результаты выглядят следующим образом: «Да, я тоже заметил!» – 34%, «Они и раньше были вежливыми» – 28%, «Нет, везде хамят, как и раньше» – 21%, «На дорогах да, при оформлении документов – нет» – 12%, «На дорогах нет, при оформлении документов – да» – 5%.

Всероссийский опрос проводился с 7 по 14 сентября 2020 года среди пользователей сайта drom.ru. В нем приняло участие более 10 тысяч человек.