Три новых ЖК аккредитованы банком «Открытие» в Татарстане

Банк «Открытие» продолжает развивать сотрудничество со строительным сектором Татарстана. ЖК «Белая аллея», ЖК «Радужный-2» и ЖК «Резиденция Архитектора» получили аккредитацию банка «Открытие». Теперь покупатели квартир в этих жилых комплексах смогут оформить ипотечный кредит в банке «Открытие» на льготных условиях и по ускоренной процедуре.

Аккредитация объекта банком означает, что кредитная организация уже провела оценку и проверку проекта, и это позволяет клиенту не собирать пакет документов по объекту залога на этапе рассмотрения заявки на кредит.

Сегодня банк «Открытие» готов предоставить ипотечные кредиты на покупку строящегося жилья непосредственного у застройщика по «Госпрограмме 2020» по льготной ставке – 5,99% годовых. Минимальный первоначальный взнос от 15% от стоимости приобретаемой квартиры (в качестве первоначального взноса можно использовать материнский капитал и различные субсидии), максимальная сумма кредита – до 6 млн рублей для регионов, максимальный срок кредитования – до 30 лет, возраст заемщиков от 18 до 70 лет.

Также банк «Открытие» с 18 августа снизил ставки по базовым программам ипотечного кредитования. При этом для зарплатных и корпоративных клиентов продолжают действовать специальные скидки. В рамках программы «Новостройка» приобрести жилье теперь можно по ставке от 7,3% (при первоначальном взносе от 10 до 80%). Кроме того, банк «Открытие» продолжает прием заявок по программе «Семейная ипотека», которая позволяет семьям с детьми приобрести жилье по ставке 4,7%. Разницу между ставкой 4,7% и ставкой банка субсидирует государство. Получить кредит на льготных условиях могут семьи, в которых с 1 января 2018 по 31 декабря 2022 года родится второй или последующий ребенок.

По итогам первого полугодия 2020 года согласно данным Frank RG банк «Открытие» занял место в ТОП-5 банков по объему выдачи ипотеки.

Подробнее о программах ипотечного кредитования можно узнать на сайте банка.

Банк «Открытие» входит в перечень системообразующих кредитных организаций, утвержденный Банком России. «Открытие» развивает все основные направления бизнеса классического универсального банка: корпоративный, инвестиционный, розничный, МСБ и Private Banking. В состав группы «Открытие» входят компании, занимающие лидирующие позиции в ключевых сегментах финансового рынка: «РГС Банк», компании «Росгосстрах» и «Росгосстрах Жизнь», «Открытие Брокер», Управляющая компания «Открытие», «НПФ Открытие», АО «Балтийский лизинг», ООО «Открытый лизинг», АО «Таможенная карта». Надежность банка подтверждена рейтингами российских агентств АКРА («АА-(RU)») и Эксперт РА («ruAA-»), а также международным агентством Moody’s («Ba2»). Стратегия развития банка до 2021 года предусматривает увеличение скорости, повышение качества обслуживания клиентов, а также реализацию передовых финтех-идей.