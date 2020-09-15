Наверх
COVID-19 в Татарстане

6657 заболевших

68 погибших

5651 выздоровевших

(статистика оперштаба РТ)

Новости Казани и РТ

10:51, сегодня
В Яндекс.Картах появилось расписание общественного транспорта Казани на месяц вперед
13:05, сегодня
В Казани и Набережных Челнах появились дополнительные пункты приема батареек
12:01, сегодня
Смертельное ДТП в Елабуге: погибли два человека
15:26, 12.09.2020
Что происходит с вашей едой до выноса на стол: узнали, жив ли кейтеринг в Казани и сколько это стоит
12:00, сегодня
Три новых ЖК аккредитованы банком «Открытие» в Татарстане
11:47, сегодня
Треть жителей Татарстана считает, что госавтоинспекторы стали более вежливыми
11:34, сегодня
Житель Казани неожиданно стал миллионером. Теперь он хочет издать свои книги
17:34, 11.09.2020
«Врач следила за мной через сторис»: девушка из Казани нашла свой зуб спустя месяц ношения брекетов
11:03, сегодня
Жители ПФО летом потратили за границей четверть от прошлогоднего объема
11:01, сегодня
23-летний житель Набережных Челнов похитил в Елабуге танк
10:27, сегодня
Ученые нашли средство, полностью нейтрализующее коронавирус
10:01, сегодня
ДТП в Челнах: девятка на скорости въехала в столб
10:00, сегодня
«Деревенские замашки»: в Казани засняли бабушку, которая больше часа караулила парковочное место
09:44, сегодня
Путин назначил в Татарстане новых судей
09:40, сегодня
Появились первые подробности и видео пожара в Нижнекамске. Очевидцы говорят о запахе газа в доме
09:30, сегодня
Билайн, Х5, М.Видео-Эльдорадо и Hoff в рамках RITA запускают отбор стартапов в Европе
09:01, сегодня
Ну и где обещанный «Наш двор»?: челнинцы жалуются на болото перед домом
06:54, сегодня
В Турции работник отеля изнасиловал российскую школьницу
22:30, 14.09.2020
На пожаре в одном из домов Нижнекамска погиб мужчина. Возможная причина возгорания - взрыв газа
20:32, 14.09.2020
В Казани студенты-иностранцы организовали нарколабораторию из-за нехватки денег
20:05, 14.09.2020
В Казани ищут водителя, который во дворе дома сбил пожилую женщину и скрылся
18:00, 14.09.2020
«Верните нам плохо»: казанцы недовольны республиканской программой благоустройства «Наш двор»
17:24, 14.09.2020
Умерла народная артистка Татарстана Хамдуна Тимергалиева
17:22, 14.09.2020
Мужчина в Пермском крае зарубил мать топором
17:10, 14.09.2020
На директора молочного завода в Татарстане завели уголовное дело. Он задолжал 3 млн рублей налогов
17:01, 14.09.2020
Челнинец избил до смерти инвалида табуреткой и сковородкой
16:07, 14.09.2020
Тепла не ждать: синоптики рассказали, какая погода ожидает Татарстан на этой неделе
16:00, 14.09.2020
Жительница Казани нашла «Золото Геленджика» на берегу озера Кабан
15:50, 14.09.2020
В Татарстане уволили сотрудника МВД, который оскорблял и давил на потерпевших
14:49, 14.09.2020
Слухи: мэрию Челнов покинут многие чиновники
14:41, 14.09.2020
Клиенты интернет-магазина Билайн смогут забрать заказ в ближайшей «Пятёрочке»
14:05, 14.09.2020
На выборах в Казани явка оказалась ниже, чем в целом по Татарстану
13:17, 14.09.2020
Объявлена дата начала отопительного сезона в Казани
13:01, 14.09.2020
Было/стало: мэрия Челнов гордится работой, люди ищут отличия
12:01, 14.09.2020
Tele2 открывает в Казани кинопарковку
12:01, 14.09.2020
Почти 300 тысяч челнинцев пришли на выборы
11:48, 14.09.2020
Легкий заработок со смартфоном
11:41, 14.09.2020
Прокуратура проверит видео, на котором подростки в Казани ложились на рельсы
11:30, 14.09.2020
Банк «Открытие» выручил более 30 млрд рублей от продажи 3,4% акции Polymetal
11:23, 14.09.2020
ЦИК Татарстана ответил на информацию о нарушениях на выборах в Челнах
11:01, 14.09.2020
«КАМАЗ-мастер» стал победителем ралли «Золото Кагана-2020»
10:33, 14.09.2020
В Казани засняли подростков, которые ради развлечения ложились на трамвайные рельсы
10:32, 14.09.2020
Деданин, бойня в Заинске, перестрелка из-за шаурмы: вернутся ли в Татарстан девяностые?
10:06, 14.09.2020
Предварительные итоги выборов в Татарстане: Минниханов лидирует с 83,4% голосов
10:01, 14.09.2020
Выборы – это праздник: на избирательном участке бабушка развлекала людей
09:17, 14.09.2020
ВТБ выдал более 1 трлн рублей розничных кредитов
09:12, 14.09.2020
«Это же дети?»: в Казани подростки кричали с балкона АУЕ* и бросали ножи
09:01, 14.09.2020
«Просьба не стебаться»: челнинка нашла порно-видео измены мужа
23:30, 13.09.2020
ЦИК подвел предварительные итоги выборов в Татарстане
18:12, 13.09.2020
Сторонники КПРФ сообщают о нападении на главу отделения партии в Кировском районе Казани
17:25, 13.09.2020
Две европейские страны объявили о начале второй волны коронавируса
16:24, 13.09.2020
Уполномоченному по правам человека понравилось казанское голосование в автобусах
15:42, 13.09.2020
«Зачем ходить в школу, если мы вынуждены платить?»: челнинцы о платной подготовке детей к ОГЭ
14:19, 13.09.2020
В Татарстане горело поле. Причиной пожара могли стать поджигатели травы
13:00, 13.09.2020
Пожар на свалке в Зеленодольске удалось потушить лишь сегодня
12:34, 13.09.2020
Женщина в Казани полезла драться с подростками из-за просьбы убрать мусор
12:03, 13.09.2020
В России могут вернуть индексакцию пенсий работающим пенсионерам
11:55, 13.09.2020
Предварительное одобрение лизинга в «CARCADE» теперь занимает буквально пару минут
10:51, 13.09.2020
«Ни пройти ни проехать»: в казанском дворе яму заделали так, что водители боятся за машины
09:56, 13.09.2020
«Открытая Россия»: члены избиркома сбежали от наблюдателей в Набережных Челнах
09:36, 13.09.2020
Наблюдатели нашли первые нарушения на выборах в Татарстане
08:55, 13.09.2020
Нет детали - нет системы, но где же достать нужный составной элемент
08:15, 13.09.2020
В Татарстане за два дня досрочного голосования на выборы пришла половина избирателей
19:09, 12.09.2020
В Нижнекамске ищут пропавшего пенсионера. У него с собой корзина с яблоками
18:50, 12.09.2020
В Казани женщина уехала на «Фольксваген Тигуан» и пропала. Ее ищут почти месяц
18:09, 12.09.2020
В Татарстане ожидается туман и заморозки
17:57, 12.09.2020
В Татарстане произошел масштабный пожар на свалке
17:42, 12.09.2020
«Место для нищебродов»: казанский ресторатор оскорбил клиентов и «Макдоналдс»
16:15, 12.09.2020
Прокуратура проверит, почему в Казани рухнула стена здания - памятника архитектуры
15:45, 12.09.2020
«Самое поганое, что фото реальное»: Малькевич - о том, кто «вбрасывает» фейки о выборах в Татарстане
14:17, 12.09.2020
«Ничем от Москвы не отличается»: Элвин Грей рассказал, чем Казань лучше Уфы
14:09, 12.09.2020
От Набережных Челнов до Краснодара могут построить скоростную трассу
13:28, 12.09.2020
В мэрии Казани придумали, что делать с пробками в Салмачах и Куюках
11:55, 12.09.2020
В Казани прямо на дорогу обрушилась стена здания
11:42, 12.09.2020
Под Челнами в страшной аварии разбилась пожилая пара. Спасателям пришлось распиливать машину
10:54, 12.09.2020
Водитель был пьян: появились подробности жесткого тройного ДТП на Чистопольской в Казани
10:26, 12.09.2020
Ночью в Татарстане сгорел дом, есть жертвы
09:50, 12.09.2020
Челнинца оштрафовали за курение в самолете
09:34, 12.09.2020
Новые упражнения: как водители будут сдавать экзамен на права через полгода
08:41, 12.09.2020
Модель Playboy из Татарстана погибла в Италии. Ее подозревают в шпионаже
08:03, 12.09.2020
В Приволжском районе Казани столкнулись автокран и трамвай
07:40, 12.09.2020
Груда металла: в Казани произошла серьезная авария с участием автобуса и двух легковушек
07:11, 12.09.2020
В Казани будут судить молодых людей, которые устроили жесткую драку около школы
18:28, 11.09.2020
В Казани 19-летний парень из ревности зарезал возлюбленную - проститутку
18:01, 11.09.2020
На челнинца, опубликовавшего скандальное видео про «Тулпар», подали иск в суд
17:59, 11.09.2020
В Казани «Русский Халк» установил мировой рекорд по буксировке самолета
17:03, 11.09.2020
Доктор Мясников призвал радоваться росту заболеваемости коронавирусом
16:48, 11.09.2020
Минниханов: дефицит бюджета Татарстана в 2021 году составит почти 3 миллиарда

Билайн, Х5, М.Видео-Эльдорадо и Hoff в рамках RITA запускают отбор стартапов в Европе

15.09.2020, 09:30 0 prokazan.ru

RITA (Retail Innovation Tech Alliance*), в составе Х5, Билайн, Группы «М.Видео-Эльдорадо» и Hoff, выходит на международный уровень и запускает второй отбор стартапов в Европе и США. Оператором скаутинга выступил крупнейший европейский акселератор Lafayette Plug and Play (LP&P).

Lafayette Plug&Play — европейский бизнес-акселератор с хабами во всех ключевых точках мира, что обеспечивает альянсу более высокий инновационный потенциал при работе со стартапами. Для партнёров RITA поиск стартапов будет проходить в хабах Plug&Play в Испании, Франции, Германии и Кремниевой Долины. Первоначальный скаутинг будет проводиться LP&P из собственного пула. При этом российские стартапы тоже могут принять участие во втором этапе отбора RITA, подав заявку сайте www.rita.vc.

Во втором отборе технологических проектов смогут принять участие стартапы на стадии готового продукта или MVP**. Решения команд должны быть направлены на улучшение взаимоотношений с покупателем, развитие дистанционной поддержки онлайн-продаж, повышение эффективности бизнес-процессов в офлайн-торговле, при доставке и сборке заказов, при транспортировке товаров. Кроме того, в отборе могут принять участие решения в области рекламных и маркетинговых технологий, домашних мобильных развлечений, финансовых технологий и автоматического дизайна интерьеров.

По результатам второго отбора RITA и LP&P будут объявлены 15 стартапов, которые получат возможность доработать MVP и проверить работоспособность технологии, запустить пилот и реализовать свой проект для миллионов клиентов и в тысячах торговых точек. Финал deal flow сессии*** RITA пройдет в формате онлайн питч-сессии. У каждой команды будет возможность презентовать свои решения перед всеми партнёрами альянса.

По результатам первого отбора стартапов в России и других странах, завершившегося в апреле 2020 года, было получено 395 заявок из 17 стран. Количество команд, желающих принять участие в программе, в 4 раза превысило планируемые объемы. 15 стартапов вышли в финал и приняли участие в онлайн deal flow сессии с экспертами RITA. Сейчас партнёры совместно со стартапами прорабатывают проектные решения для запуска около 30 пилотов с бизнес-подразделениями компаний. Оператором скаутинга на территории России и СНГ выступила компания GoTech Innovation.

RITA – принципиально новый подход к поиску инноваций, в рамках которого усилия сразу четырех крупнейших компаний объединены для эффективного скаутинга по всему миру. На этой площадке партнёры свободно обмениваются опытом, оценкой решений и итогами внедрений.

Lafayette Plug&Play — европейский бизнес-акселератор с глобальной сетью, которая соединяет инновационные стартапы и масштабные разработки всех этапов развития с корпоративными лидерами розничной индустрии, чтобы помочь в пилотировании их технологий.

* RITA – Торговый инновационный технологический Альянс

** MVP (Minimum viable product) – минимально жизнеспособный продукт

*** Deal flow сессия – питч-сессия инвестиционных проектов

Полезные новости
подписывайся на наши соц.сети

читайте также:

Три новых ЖК аккредитованы банком «Открытие» в Татарстане
Жительница Казани нашла «Золото Геленджика» на берегу озера Кабан
Клиенты интернет-магазина Билайн смогут забрать заказ в ближайшей «Пятёрочке»
Банк «Открытие» выручил более 30 млрд рублей от продажи 3,4% акции Polymetal
Банк «Открытие» первым из банков включен в реестр пилотных площадок Агентства инноваций Москвы
Банк «Открытие» выступил партнером Самарского космического марафона
Как стартовал осенний сезон на ТНТ
Банк «Открытие» и Ozon предложили онлайн-сервис кредитования малого и среднего бизнеса
Банк «Открытие»: больше половины жителей ПФО заявили о готовности воспользоваться кредитом
Банк «Открытие»: 46% россиян готовы брать кредиты и наращивать потребление после пандемии
Алексей Чадов: «Сериал «Игра на выживание» показывает жизнь и людей по-честному»
Интернет-банк «Открытия» занял второе место в рейтинге Internet Banking Rank Markswebb в 2020 году
Stand up club Kazan и концертное агентство «AMP show» представляют Шоу «STAND UP АНТИСТРЕСС»
«Открытие» укрепляет позиции на рынке премиального банкинга
Почти треть российских семей откладывают на будущее своих детей
Банк «Открытие» приглашает на вебинар по запуску стартапов в сфере финансовых технологий
Мобильное приложение Открытие Private banking стало лауреатом премии FINAWARD
Софья Зайка: «Боди-позитив — это хорошо, только запускать себя не надо»
«Росгосстрах Жизнь» запустила новую стратегию инвестиций с защитой капитала для клиентов «Открытия»
«Матч ТВ» покажет Кубок Открытия КХЛ
Показать больше...

комментарии

Нет комментариев к данной публикации

добавить комментарий:

Внимание! Правилами сайта запрещается использовать мат и высказываться оскорбительно по отношению к другим людям

или авторизуйтесь

:-);-):-(:-D:-P=-D8'-(>-(;-|8-*(!)(?)8-|%-8B-|>:>
  Допускаются теги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки http://youtube.com/watch?v=VIDEO
Прикрепите фотографии (jpg, gif и png)
Внимание! Совершая любые действия на сайте, вы принимаете условия «Cоглашения» и соглашаетесь с «Политикой защиты и обработки персональных данных»
подписывайся!

Новости РОССИИ

07:01, сегодня
В Госдуме предложили разрешить водить машины с 16 лет
08:01, 14.09.2020
Россияне могут получить новые выплаты на детей в сентябре
07:01, 14.09.2020
Стало известно, чем коронавирус опасен для детей
07:01, 11.09.2020
Закупаемся: в случае второй ковидволны вновь закроют магазины
07:01, 09.09.2020
В российских школах могут ввести уроки сексуального просвещения
07:01, 08.09.2020
Не зря боялись: в России ряд школ перешел на дистанционное обучение
07:01, 07.09.2020
Назван один из самых полезных продуктов на земле
09:01, 04.09.2020
Стало известно, какие школьники активно распространяют коронавирус
08:01, 04.09.2020
С продажи б/у вещей на Авито будут брать налоги
08:01, 02.09.2020
Разбивает сердца: учёные предупредили о новой опасности коронавируса
07:01, 02.09.2020
Россиян ждут сразу три дополнительные «коронавирусные» выплаты от государства
09:01, 01.09.2020
За рулем не Ефремов был? Шокирующие слова свидетеля защиты
08:01, 01.09.2020
Медики описали новый способ похудения — ходьбу на цыпочках
08:01, 31.08.2020
Эти продукты нужно есть на ночь для похудения
07:01, 31.08.2020
Врачи пришили 15-летнему мальчику отрубленную руку
12:15, 29.08.2020
Еще один человек повторно заболел коронавирусом. Он стал четвертым в мире
09:01, 29.08.2020
Кошачье лекарство оказалось эффективным в лечении коронавируса у людей
07:01, 28.08.2020
В самолетах новыми членами экипажей могут стать врачи
06:01, 28.08.2020
Онколог назвал доказанную причину появления рака в 95% случаях
07:01, 27.08.2020
В WhatsApp появится новая полезная функция
06:01, 27.08.2020
Стало известно, от каких продуктов нужно отказаться переболевшим коронавирусом
07:01, 26.08.2020
Врачи объяснили, в каких случаях человек заболеет коронавирусом повторно
12:30, 25.08.2020
В Госдуме предложили перенести начало учебного года на 1 октября
15:01, 24.08.2020
Кровавые игры: в Уфе дети убили 8-летнюю девочку, передавив сонную артерию
13:00, 24.08.2020
Россиян призвали не злоупотреблять картофелем
12:01, 24.08.2020
В России введут обязательную маркировку домашних животных
09:01, 24.08.2020
В Госдуме предложили обеспечивать многодетные семьи автомобилями
08:11, 24.08.2020
5 вредных продуктов, которые ошибочно считают полезными
08:55, 23.08.2020
«Люди устали от спорных ограничений»: глава Лиги защитников пациентов просит Путина отменить маски
07:01, 21.08.2020
Хорошая новость: пенсионеры до 31 августа получат еще одну выплату
06:01, 21.08.2020
Стало известно, кому не стоит делать прививки от коронавируса
07:01, 20.08.2020
Дима Билан возмущен количеством мусора в Крыму
06:01, 20.08.2020
Врачи объяснили, как отличить коронавирус от гриппа и ОРВИ
14:01, 19.08.2020
Опять? Школам в РФ рекомендовали быть готовыми вернуться к «дистанционке»
08:01, 19.08.2020
Подарок от босса: именинникам разрешили раньше уходить с работы
09:01, 18.08.2020
Ученые назвали восемь смертельно опасных продуктов
08:01, 18.08.2020
А слышно-то будет? Учителей заставят вести уроки в масках
15:01, 17.08.2020
За пьяную езду с детьми будут лишать прав на 5 лет
07:01, 17.08.2020
Научная находка: стало известно, что видеоигры полезны
06:01, 17.08.2020
Ученые выяснили, какая маска лучше всего защищает от коронавируса
08:01, 14.08.2020
Полезное не полезно: ученые обнаружили в меде следы антибиотиков
07:01, 14.08.2020
Никаких кос: самая популярная школьная прическа признана опасной
06:01, 14.08.2020
Еще 10 тыс.? Россияне ждут 3-й выплаты перед 1 сентября
12:01, 13.08.2020
Вакцину от COVID-19 начнут тестировать на детях через 3-5 месяцев
07:01, 12.08.2020
Первые вакцины от коронавируса появятся уже в конце августа
08:01, 11.08.2020
Соль – это не белая смерть: ученый разоблачил 3 популярных мифа о здоровом питании
07:01, 11.08.2020
Роспотребнадзор назвал самые опасные для здоровья профессии в России
06:01, 11.08.2020
Прогнозы ученых: осенью ковид будет протекать тяжелее, чем летом
12:59, 09.08.2020
Вино и фисташки не помогут: назван единственный способ облегчить состояние больного при коронавирусе
17:40, 08.08.2020
В Роспотребнадзоре прокомментировали ситуацию со смертельной лихорадкой, которую переносят клещи
09:31, 08.08.2020
Стали известны противопоказания к вакцине от коронавируса
12:01, 07.08.2020
В отелях Турции нет развлечений и длинные очереди за едой
12:01, 05.08.2020
Эндокринолог назвала три напитка, от которых полнеют
08:01, 05.08.2020
35 тыс. рублей: новое пособие ждет россиян уже с 13 августа
07:00, 03.08.2020
Средняя зарплата в России – 35 тыс.рублей
10:12, 02.08.2020
Адвокат Ефремова заявил о козыре, который докажет невиновность актера в смертельном ДТП
17:26, 01.08.2020
Стали известны сроки массовой вакцинации от коронавируса
17:49, 31.07.2020
Российских студентов обяжут носить маски
16:50, 27.07.2020
В России вводят уголовную ответственность за нелегальный техосмотр
07:13, 27.07.2020
Ученые назвали заболевание, которое в 12 раз повышает риск смерти от коронавируса
14:50, 18.05.2020
Владимир Путин обратился к мусульманам в связи с пандемией
09:46, 10.04.2020
В Москве коронавирусом заболели служители шести храмов
16:14, 14.10.2019
В каждом доме есть ядовитые продукты. Роспотребнадзор рассказал какие именно
x
Следи за новостями Татарстана в телеграм-канале «ProKazan»
подписаться