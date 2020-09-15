Ученые нашли средство, полностью нейтрализующее коронавирус

Американские ученые нашли средство, которое может полностью нейтрализовать коронавирус. Об этом пишет "Российская газета" со ссылкой на научный журнал Cell.

Исследователи провели эксперимент на грызунах, ингаляционным способом им ввели препарат VH-Fc Ab8, созданный на основе белкового соединения. Средство уменьшило количество вирусных частиц в организме животных в десять раз. Препарат получен с помощью биологической молекулы, способной к диффузии в тканях, что помогает лучше нейтрализовать SARS-CoV-2, при этом не вызывая серьезного побочного эффекта.

VH-Fc Ab8 был создан в результате анализа миллиардов молекул, которые имеют возможность связываться с атакующим человеческие клетки коронавирусным S-белком.

По словам ученых, средство показало высокую профилактическую и терапевтическую эффективность.