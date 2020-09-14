Умерла народная артистка Татарстана Хамдуна Тимергалиева

Сегодня, 14 сентября, на 72-м году жизни скончалась народная артистка Татарстана Хамдуна Тимергалиева. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии Казани.

Хамдуна Саитгалиевна родилась в Башкирской АССР, в 1970 году окончила Башкирское республиканское культурно-просветительное училище по специальности дирижер хора.

"Трудовую деятельность исполнительница начала в Татарской государственной филармонии им. Г. Тукая в 1976 году в качестве солистки-вокалистки эстрадного отдела в концертной бригаде заслуженного артиста России, народного артиста Татарстана Эмиля Залялетдинова. Работа в творческих коллективах признанных мастеров сцены – заслуженного артиста РТ Г. Рахимкулова, народного артиста России и Татарстана Ильгама Шакирова помогла ей совершенствоваться как вокалистке и создать свой эстрадный коллектив, с которым она выступала долгие годы практически по всему СССР", - сообщается на сайте филармонии.

Хамдуна Тимергалиева является первой профессиональной исполнительницей старинных татарских и башкирских народных песен «Җомга», «Ялгыз каен», «Картуф», «Әлмәлүк көе», «Галигә барам әле», «Эх, замана», «Тәтешле көе», «Эх, Мәдинә, Мөкәрәмә»,«Борай», «Бибизәкә», «Безнең дуслар марилар» и др., подарившей им бессмертие. Она вдохнула новые краски в татарские народные песни «Уф, йөрәгем», «Күл буенда», «Ай-һай, гөлкәем», «Усы буйлары», «Ак чук, зәңгәр шәл», которые в ее интерпретации стали исключительно популярными у зрителей и радиослушателей. В последние 5 лет Тимергалиева по приглашению заслуженного артиста России, народного артиста Татарстана Салавата Фатхутдинова работает в Театре песни «Салават».

Выражаем соболезнования родным и близким.