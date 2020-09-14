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На выборах в Казани явка оказалась ниже, чем в целом по Татарстану

14.09.2020, 14:05 379 8 prokazan.ru

Явка на выборах в Казани оказалась ниже, чем в целом по республике. Об этом сегодня сообщили в мэрии города.

По предварительным данным, на выборах Президента РТ явка избирателей по Казани составила 62,9%, по республике – 78%. Предварительные итоги выглядят следующим образом:

  • Рустам Минниханов: Казань - 72,6%, РТ - 84,7%;
  • Альмир Михеев (Справедливая Россия): Казань - 11,47%, РТ - 4,4%;
  • Альфред Валиев (Коммунисты России): Казань - 6,59%, РТ – 4,41%;
  • Олег Коробченко (Партия Роста): Казань - 3,5%, РТ – 3,2%,;
  • Владимир Сурчилов (ЛДПР): Казань - 3,99%, РТ – 2,6%.

Явка в Казани по выборам депутатов Казгордумы составила 62%.

  • «Единая Россия» - 68,63%;
  • КПРФ – 13,3%;
  • «Справедливая Россия» – 9,9%; 
  • ЛДПР – 3,5%; 
  • «Коммунисты России» – 3%.

По одномандатным округам Казанской городской Думы наибольшее число голосов набрали кандидаты, выдвинутые от «Единой России» – они получили 16 мандатов, сообщил Мэр. Победили также пять самовыдвиженцев, по одному кандидату от «Партии Роста», ЛДПР, «Коммунистов России», «Справедливой России».

Округами, где жители выбрали не представителей «Единой России», стали Северный, Зареченский, Декабристский, Октябрьский, Амирхановский, Ямашевский, Дубравный, Даурский, Ломжинский, сообщают в пресс-службе мэрии.

Выборы Татарстан Казань
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комментарии

Стас
1
14 сентября 2020
14:19
Есть повод призадуматься кое кому.
Горожанин
2
14 сентября 2020
14:36
"Явка на выборах в Казани оказалась ниже, чем в целом по республике. "
Народ умнеет и это очень хорошо.
Горожанин
0
14 сентября 2020
14:49
Адреса, пароли, явки--
Жучки, Рексы, Моськи-Шавки.
Горожанин
1
14 сентября 2020
14:57
Явка ниже, а как всегда почти 100 процентов за Единую Россию
Ага
3
14 сентября 2020
16:36
Либеральным скотам очередной раз xyeм по губам провели )))) Но им нравится и они говорят то что вкусно было, они такое любят и обожают. Жаль не каждую неделю выборы, такой кайф ваще смотреть как у лохов бомбит ахахах)
Горожанин
0
14 сентября 2020
17:36
Надо как в Греции, за не явку на выборы - тюремный срок. Хотя либерде всё равно ни чего не светит.
Горожанин
0
14 сентября 2020
18:10
тебе первому кол в жопу воткнем, когда плешивый убежит со своей сворой. или ты уже тоже билеты купил?
В ответ на комментарий пользователя
Либеральным скотам очередной раз xyeм по губам провели )))) Но им нравится и они говорят то что вкусно было, они такое любят и обожают. Жаль не каждую неделю выборы, такой кайф ваще смотреть как у лохов бомбит ахахах)
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DK
0
14 сентября 2020
19:01
Ты очередной блюдолиз!!!... еще некоторое время будешь ловить кайф,старательно вылизывая задницы своим лживым единоросам, рад за тебя!!! Но однажды народ восстанет из забытья, и тогда ничто не спасёт вас, мерзких упырей!!!
В ответ на комментарий пользователя
Либеральным скотам очередной раз xyeм по губам провели )))) Но им нравится и они говорят то что вкусно было, они такое любят и обожают. Жаль не каждую неделю выборы, такой кайф ваще смотреть как у лохов бомбит ахахах)
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