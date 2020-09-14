На выборах в Казани явка оказалась ниже, чем в целом по Татарстану

Явка на выборах в Казани оказалась ниже, чем в целом по республике. Об этом сегодня сообщили в мэрии города.

По предварительным данным, на выборах Президента РТ явка избирателей по Казани составила 62,9%, по республике – 78%. Предварительные итоги выглядят следующим образом:

Рустам Минниханов : Казань - 72,6%, РТ - 84,7%;

: Казань - 72,6%, РТ - 84,7%; Альмир Михеев (Справедливая Россия): Казань - 11,47%, РТ - 4,4%;

(Справедливая Россия): Казань - 11,47%, РТ - 4,4%; Альфред Валиев (Коммунисты России): Казань - 6,59%, РТ – 4,41%;

(Коммунисты России): Казань - 6,59%, РТ – 4,41%; Олег Коробченко (Партия Роста): Казань - 3,5%, РТ – 3,2%,;

(Партия Роста): Казань - 3,5%, РТ – 3,2%,; Владимир Сурчилов (ЛДПР): Казань - 3,99%, РТ – 2,6%.

Явка в Казани по выборам депутатов Казгордумы составила 62%.

«Единая Россия» - 68,63%;

- 68,63%; КПРФ – 13,3%;

– 13,3%; «Справедливая Россия» – 9,9%;

– 9,9%; ЛДПР – 3,5%;

– 3,5%; «Коммунисты России» – 3%.

По одномандатным округам Казанской городской Думы наибольшее число голосов набрали кандидаты, выдвинутые от «Единой России» – они получили 16 мандатов, сообщил Мэр. Победили также пять самовыдвиженцев, по одному кандидату от «Партии Роста», ЛДПР, «Коммунистов России», «Справедливой России».

Округами, где жители выбрали не представителей «Единой России», стали Северный, Зареченский, Декабристский, Октябрьский, Амирхановский, Ямашевский, Дубравный, Даурский, Ломжинский, сообщают в пресс-службе мэрии.