Объявлена дата начала отопительного сезона в Казани

Сегодня в мэрии Казани рассказали, когда в городе стартует отопительный сезон. По словам Ильсура Метшина, потеплеть в домах казанцев может уже с 21 сентября.

"Погода говорит о том, что осень наступает, синоптики обещают нам похолодание. В связи с этим я прошу Исполнительный комитет рассмотреть сроки пуска тепла, – сказал Мэр. – Исходя из того что мы видим и какой прогноз погоды мы имеем в перспективе ближайших двух недель, уже 21 числа, в следующий понедельник, сможем объявить о том, что пуск тепла начат. Комитет ЖКХ, главы администраций районов, тепловые сети и все, кто за это отвечает, – давайте подготовимся", - заявил мэр города.

Напомним, что отопительный сезон начинается при достижении среднесуточной температуры воздуха +8 градусов в течение 5 дней. При необходимости возможна досрочная подача тепла в учреждения социальной сферы, в первую очередь в больницы, стационары, роддома, интернаты, детские сады, школы по их заявкам.