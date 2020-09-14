Предварительные итоги выборов в Татарстане: Минниханов лидирует с 83,4% голосов

ЦИК подводит предварительные итоги выборов в Татарстане. По официальным данным, на момент обработки 98,15% бюллетеней лидирует действующий глава республики Рустам Минниханов.

4,87% набрал кандидат от "Справедливой России" Альмир Михеев, 4,62% набрал Альфред Валиев из "Коммунистов России". 3,59% голосов набрал Олег Коробченко, кандидат от "Партии Роста", 2,81% у представителя ЛДПР Владимира Сурчилова.

Напомним, что Единый день голосования в этом году продолжался три дня, окончательные итоги выборов пока не подведены.