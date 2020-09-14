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Фото Prokazan.ru

Предварительные итоги выборов в Татарстане: Минниханов лидирует с 83,4% голосов

14.09.2020, 10:06 411 12 prokazan.ru
Окончательные итоги пока не озвучены

ЦИК подводит предварительные итоги выборов в Татарстане. По официальным данным, на момент обработки 98,15% бюллетеней лидирует действующий глава республики Рустам Минниханов. 

4,87% набрал кандидат от "Справедливой России" Альмир Михеев, 4,62% набрал Альфред Валиев из "Коммунистов России". 3,59% голосов набрал Олег Коробченко, кандидат от "Партии Роста", 2,81% у представителя ЛДПР Владимира Сурчилова. 

Напомним, что Единый день голосования в этом году продолжался три дня, окончательные итоги выборов пока не подведены. 

Рустам Минниханов Выборы
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комментарии

Горожанин
23
14 сентября 2020
10:15
Жулики и лжецы!
Ф1
12
14 сентября 2020
10:34
Вот если бы сейчас проверить и соотнести число бюллетеней, которое зафиксировано по участкам и пройтись по адресам тех людей, чьи паспортные данные и подписи отмечены в журнале комиссии. Многие себя там найдут и удивятся, потому что они то не ходили. Или же, что еще хуже, количество бюллетеней не совпадет с количеством отмеченных в журнале. Причем разница там будет как раз на 80%.
Кит
13
14 сентября 2020
10:38
Не считаю Минниханова главой Татарстана. И все его дальнейшие решения не законны.
Я
14
14 сентября 2020
10:49
Это не выборы, а самоназначение. Не хотят от кормушки отходить.
Горожанин
4
14 сентября 2020
12:06
Мои поздравления мужу талантливой бизнес-леди. Но пиджак ему бы сменить, в его ауле такое модно, но вдруг его люди увидят, позор какой.
Rs
7
14 сентября 2020
12:10
Даже Лукашенко переплюнул)))
Горожанин
6
14 сентября 2020
13:14
А ещё Брежнева ругали ))))
Ага
2
14 сентября 2020
17:34
Мне поxyю что ты там считаешь упёздок малолетний. Сиди драчи вприсядку на своего Насрального дальше, сходи свечку за здравие поставь ему, дебилушка.
В ответ на комментарий пользователя
Не считаю Минниханова главой Татарстана. И все его дальнейшие решения не законны.
Развернуть
Горожанин
7
14 сентября 2020
17:38
[***] ты за вас свечки поставить надо
В ответ на комментарий пользователя
Мне поxyю что ты там считаешь упёздок малолетний. Сиди драчи вприсядку на своего Насрального дальше, сходи свечку за здравие поставь ему, дебилушка.
Развернуть
Ага
1
14 сентября 2020
17:39
Рот закрой чмо с пятой колонны
В ответ на комментарий пользователя
[***] ты за вас свечки поставить надо
Развернуть
Горожанин
2
14 сентября 2020
17:56
сам ты утырок
с пятой автоколлоны
В ответ на комментарий пользователя
Рот закрой чмо с пятой колонны
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Ага
0
14 сентября 2020
18:17
Всем либеральным мразотам была дана команда "САСАТЬ". Вы че тупенькие не в курсе что услышав ее от Явлинского и Насральнова вы обязаны бежать в ближайший макдак, закрывать тыковку обеими руками и начинать причитать "ай по лицу не бейте" ахахахха. Умилительно катаясь по полу и давя на жалость тех кто вас нагайками по жoпе хлестать будет )))) Еще укробандеровский паспорт выкинуть не забудьте по пути в макдак, а то ударов нагайкой больше будет ыыыы
В ответ на комментарий пользователя
сам ты утырок
с пятой автоколлоны
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