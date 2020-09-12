Водитель был пьян: появились подробности жесткого тройного ДТП на Чистопольской в Казани

В МВД Татарстана рассказали подробности аварии с участием автобуса и двух иномарок. ДТП произошло накануне в 22:40 на улице Чистопольская.

По информации правоохранительных органов, водитель автомобиля "Мерседес", мужчина 1974 года рождения, двигался по Чистопольской со стороны Бондаренко в направлении Абсалямова. При повороте налево на зеленый свет он не пропустил "Ситроен", управлял которым мужчина 1989 года рождения с признаками алкогольного опьянения. "Ситроен" ехал со стороны Меридианной в сторону Бондаренко; от удара его отбросило на автобус "МАЗ", который на остановке по улице Абсалямова высаживал пассажиров.

В результате ДТП два пассажира "Ситроен", 1986 и 1987 года рождения, и один пассажир автомобиля "Мерседес", 1990 года рождения, с травмами различной степени тяжести были госпитализированы.