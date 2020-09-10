В сентябре безработные татарстанцы, у которых есть дети, смогут получить от государства по 3 тысячи рублей. Такое решение принято в правительстве РФ в качестве меры поддержки в условиях распространения коронавируса.

Выплаты станут дополнением к пособию по безработице на каждого несовершеннолетнего ребёнка. Соответствующее постановление уже подписано.

Как сообщают в правительстве России, выплаты обеспечат дополнительную поддержку порядка 2,8 миллионам граждан, признанных в установленном порядке безработными и имеющих детей в возрасте до 18 лет.

На эти цели из федерального бюджета направят 8,5 миллиарда рублей.