В Казани временно изменится маршрут 10 автобусов

В Казани временно изменится схема движения 10 автобусов. Об этом сообщили в городском Комитете по транспорту.

Речь идет об автобусах маршрутов №№ 6, 18, 37, 40, 42, 60, 78, 89, 92с, 93.

Автобусы №№ 37, 42, 78, 89, 92с, 93 будут следовать в прямом направлении по улице Трамвайная – местный проезд – улица О.Кошевого и далее по маршрутам.

будут следовать в прямом направлении по улице Трамвайная – местный проезд – улица О.Кошевого и далее по маршрутам. Автобусы №№ 37, 40, 42, 92с будут курсировать в обратном направлении по улицам Дементьева, Тэцевская, Копылова.

будут курсировать в обратном направлении по улицам Дементьева, Тэцевская, Копылова. Автобусы №№6, 18 и 60 в обоих направлениях будут следовать по улицам Дементьева, Тэцевская, Копылова, далее по маршрутам.

Как пояснили в Комитете, это связано с реконструкцией тепловода и полным закрытием проезжей части по улице О. Кошевого. Изменения будут действовать с 11 сентября до завершения работ, о сроках их окончания не сообщается.