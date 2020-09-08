В Казани мужчина на спор выпил бутылку водки и умер на месте

Житель Казани скончался около магазина от выпитой залпом бутылки водки. Видеозапись с места происшествия появилась в социальных сетях.

На кадрах видно, что на улице Фучика около павильона лежит тело, накрытое простыней, рядом работает полиция. Изначально сообщалось, что произошла драка, в которой и погиб мужчина. Однако, как сообщают собственные источники, версия не нашла подтверждения.

Известно, что двое мужчин на спор пили водку, один из них скончался на месте практически сразу, второй гражданин выжил.