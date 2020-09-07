Опубликована свежая статистика по коронавирусу в Татарстане. Среди новых случаев два - завозные

В Татарстане на 7 сентября зарегистрировано 25 новых случаев коронавируса, из них 2 – завозные, 23 – контактные, сообщают в оперштабе РТ. 3 человека госпитализировано, 22 получают лечение на дому.

Распределение по возрастным группам:

До 18 лет – 1

От 18 до 30 – 4

От 30 до 50 – 12

От 50 до 60 – 2

От 60 до 70 – 4

От 70 до 80 – 2

От 80 до 90 – 0

Старше 90 – 0

Свод по городам и районам:

Казань – 19

Буинский – 2

Верхнеуслонский – 1

Нижнекамский – 2

Пестречинский – 1

Всего с начала пандемии в Татарстане зарегистрировано 6694 случая COVID-19. Выздоровело за весь период 5532 человека, в том числе 20 за минувшие сутки.