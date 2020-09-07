Опубликована свежая статистика по коронавирусу в Татарстане. Среди новых случаев два - завозные

В Татарстане на 7 сентября зарегистрировано 25 новых случаев коронавируса, из них 2 – завозные, 23 – контактные, сообщают в оперштабе РТ. 3 человека госпитализировано, 22 получают лечение на дому.
Распределение по возрастным группам:
- До 18 лет – 1
- От 18 до 30 – 4
- От 30 до 50 – 12
- От 50 до 60 – 2
- От 60 до 70 – 4
- От 70 до 80 – 2
- От 80 до 90 – 0
- Старше 90 – 0
Свод по городам и районам:
- Казань – 19
- Буинский – 2
- Верхнеуслонский – 1
- Нижнекамский – 2
- Пестречинский – 1
Всего с начала пандемии в Татарстане зарегистрировано 6694 случая COVID-19. Выздоровело за весь период 5532 человека, в том числе 20 за минувшие сутки.
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