«Открытие» укрепляет позиции на рынке премиального банкинга

Банк «Открытие» объявил о значительном росте объемов бизнеса и числа клиентов на новой модели «Премиум», запущенной в конце прошлого года. Так, по итогам августа 2020 г. премиальное обслуживание выбрали 37 500 новых и действующих клиентов банка, что в 5 раз больше по сравнению с началом года. Объем активов под управлением за этот период вырос в 4,8 раза – до 212 млрд рублей.

Более половины клиентских активов составляют средства на вкладах и счетах, размер которых с начала года вырос в 3,7 раза – до 135 млрд рублей. При этом доля инвестиционных продуктов в портфеле постоянно растет. С начала года она увеличилась на 17 процентных пунктов – до 39%. Такая динамика обеспечивает более 50% прироста общего объема активов под управлением. Наибольшей популярностью у состоятельных клиентов пользуются структурные продукты с защитой капитала и прямые инвестиции в инструменты фондового рынка (брокерское обслуживание).

«Премиальный банкинг – одно из приоритетных направлений развития розничного бизнеса «Открытия», - говорит Вячеслав Роднищев, вице-президент банка «Открытие». - В конце прошлого года мы полностью перестроили модель премиального обслуживания. Это позволило нам четко сегментировать клиентскую базу и стало залогом роста. Наши планы по развитию этого направления достаточно амбициозны. На днях мы запускаем масштабную рекламную кампанию для продвижения премиальных сервисов, а к концу следующего года планируем удвоить нашу клиентскую базу в сегменте и в полтора раза увеличить объем активов под управлением».

Банк «Открытие» входит в перечень системообразующих кредитных организаций, утвержденный Банком России. «Открытие» развивает все основные направления бизнеса классического универсального банка: корпоративный, инвестиционный, розничный, МСБ и Private Banking. В состав группы «Открытие» входят компании, занимающие лидирующие позиции в ключевых сегментах финансового рынка: «РГС Банк», компании «Росгосстрах» и «Росгосстрах Жизнь», «Открытие Брокер», Управляющая компания «Открытие», «НПФ Открытие», АО «Балтийский лизинг», ООО «Открытый лизинг», АО «Таможенная карта». Надежность банка подтверждена рейтингами российских агентств АКРА («АА-(RU)») и Эксперт РА («ruAA-»), а также международным агентством Moody’s («Ba2»). Стратегия развития банка до 2021 года предусматривает увеличение скорости, повышение качества обслуживания клиентов, а также реализацию передовых финтех-идей.